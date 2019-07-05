Polis baskınına önlem almışlar! Cami avlusu ve çevresinde fuhuş pazarlığına polis baskını!

Ömerağa Mahallesi'nde bulunan otele baskın düzenleyen polis ekipleri, baskında otel sahibi E.K. (23), otel sahibinin babası V.K. (56), otel sahibinin amcası O.K. (45) ile otel personeli E.B.(30), C.K. (30) ve fuhuş yapan kadınların ulaşımını sağladığı belirlenen taksici E.D.'yi (43) fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından, 2’si Özbek, 2’si Azeri 6 kadın ise fuhuş yapmak suçlarından gözaltına alındı.