Polatlar davasında yeni gelişme: "Kara para" iddiasını ortaya atan gizli tanığın ilk ifadesi ortaya çıktı...
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında kara para iddiasını ortaya atan gizli tanık ilk kez konuştu.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bugün görülen duruşmaya Sezgin Polat ve Engin Polat katıldı. Dilan Polat ise gelmedi.
GİZLİ TANIK İLK KEZ KONUŞTU
Emrullah Erdinç'in haberine göre, bugünkü duruşmayı diğerlerinden ayıran en önemli detay ise gizli tanık ifadesi.
Kara para aklama iddialarını ilk kez ortaya atan ve soruşturmanın fitilini ateşleyen kişi olarak bilinen gizli tanık "Mert", bugün ilk kez mahkemede konuştu. Gizli tanık "Mert", mahkemeye uzaktan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdi.
"BİZZAT ENGİN POLAT'I GÖRDÜM"
Gizli tanık Mert, uzaktan bağlantıyla verdiği ifadesinde illegal bahis şirketi sahibi Derkan Başer ile Engin Polat arasında bir bağlantı olduğunu duyduğunu söyleyerek, "Engin Polat dışında hiçbir sanığı bizzat görmedim" dedi.