Polatlar davasında yeni gelişme: "Kara para" iddiasını ortaya atan gizli tanığın ilk ifadesi ortaya çıktı...

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bugün görülen duruşmaya Sezgin Polat ve Engin Polat katıldı. Dilan Polat ise gelmedi.