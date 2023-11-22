Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

"Projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar"

"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar." ifadelerini kullanan Yerebakan, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." dedi.