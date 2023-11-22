Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"
Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturmada, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mali müşavir Zümrüt Yerebakan itiraflarda bulundu.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.
Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.
İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.
"Projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar"
"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar." ifadelerini kullanan Yerebakan, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." dedi.