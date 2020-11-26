Podyumu bırakan Halima Aden'den pişmanlık açıklamaları: Moda asla bana göre değildi
Dünyada ilk tesettürlü model olarak üne kavuşan Halima Aden, modelliği bıraktığını açıkladı. 'Covid-19'a teşekkür ederim' diyen Aden salgında moda sektöründen uzak kalması sayesinde 'yanlışını fark ettiğini' söyledi.
Somali asıllı Amerikalı Müslüman model Halima Aden, yaptığı bir dizi Instagram paylaşımıyla moda çekimlerinden örnekleri yayımlayarak, moda alanında çalışmak onu dini inançlarından taviz vermeye zorladığı için podyum gösterilerini bıraktığını söyledi.
"Covid-19'a teşekkür ederim" diyen 21 yaşındaki model, "Endüstriye ara verince sonunda kişisel tesettür yolculuğumda yanlış yere gittiğimi fark ettim" ifadesini kullandı.
Aden'in katıldığı ilk güzellik kampanyası Rihanna'nın Fenty Beauty markası içindi. Rihanna'ya düz siyah başörtüsünü takmasına izin verdiği için teşekkür eden Aden, "Keşke siyah örtümü sete götürmeyi hiç bırakmasaydım" diye pişmanlığını dile getirdi..
Bir marka için jean kumaşından örtüyü başına takan Aden, "Sanki başörtüsünü temsil etmek için bu markalara ihtiyacımız varmış gibi. Onların bize ihtiyaçları var. Asla tersi olmaz. Ama o zamanlar herhangi bir 'temsil' için o kadar çaresizdim ki, kim olduğumla bağlantımı yitirmiştim" ifadesini kullandı