Podyumu bırakan Halima Aden'den pişmanlık açıklamaları: Moda asla bana göre değildi

Bir marka için jean kumaşından örtüyü başına takan Aden, "Sanki başörtüsünü temsil etmek için bu markalara ihtiyacımız varmış gibi. Onların bize ihtiyaçları var. Asla tersi olmaz. Ama o zamanlar herhangi bir 'temsil' için o kadar çaresizdim ki, kim olduğumla bağlantımı yitirmiştim" ifadesini kullandı