Podyumların tozunu attırıyorlardı! Şimdi televizyonların en sevilen oyuncuları oldular
Türkiye’nin en sevilen ekran yüzlerinin birçoğu, kariyerlerine podyumların ışıltılı dünyasında başladı. Modellikten oyunculuğa geçiş, hem yetenek hem de kararlılık gerektiren bir yolculuk olarak dikkat çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağla Şıkel ve Pınar Altuğ gibi isimler, mankenlikten oyunculuğa uzanan bu yolda adeta birer efsane haline geldi. Peki, bu ünlü isimler nasıl bir dönüşüm geçirdi ve hangi hikayelerle ekranların vazgeçilmezi oldu?
Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyan güzelliği ve doğal oyunculuğuyla Türk televizyonlarının ikonik isimlerinden biri. Henüz 17 yaşında modellik dünyasına adım atan Altuğ, 1994 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu.
Bu unvan, ona uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye’yi temsil etme fırsatı sundu. Podyum kariyerinin ardından 1990’ların sonlarında oyunculuğa geçiş yapan Altuğ, 2002 yapımı Çocuklar Duymasın dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Melahat karakteriyle izleyicilerin kalbini kazanan Altuğ, oyunculuk yeteneğiyle mankenlikten gelen önyargıları kırarak ekranlarda kalıcı bir yer edindi.
KENAN İMİRZALIOĞLU
1997 yılında Türkiye’de düzenlenen bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan Kenan İmirzalıoğlu, uluslararası arenada da bir ilke imza atarak Türk erkek modeli olarak adını dünyaya duyurdu.
Modellik kariyeri kısa sürse de, Deli Yürek dizisindeki Yusuf Miroğlu rolüyle ekranlara damga vurdu. İmirzalıoğlu, Ezel ve Karadayı gibi kült dizilerdeki performansıyla oyunculuk dünyasında aranan bir isim haline geldi. Podyumdan sete uzanan bu yolculuk, onun disiplinli ve karizmatik duruşunun bir kanıtı oldu.