Podyumların tozunu attırıyorlardı! Şimdi televizyonların en sevilen oyuncuları oldular

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağla Şıkel ve Pınar Altuğ gibi isimler, mankenlikten oyunculuğa uzanan bu yolda adeta birer efsane haline geldi. Peki, bu ünlü isimler nasıl bir dönüşüm geçirdi ve hangi hikayelerle ekranların vazgeçilmezi oldu?

Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyan güzelliği ve doğal oyunculuğuyla Türk televizyonlarının ikonik isimlerinden biri. Henüz 17 yaşında modellik dünyasına adım atan Altuğ, 1994 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu.