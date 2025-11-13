Podyumların gözde ismiydi! Ebru Destan son haliyle dumura uğrattı! Eşref Rüya detayı...
Manken Ebru Destan, bir dönem podyumların aranan isimlerinden biriydi. Ünlü manken Ebru Destan geçtiğimiz gün bir davette görüntülendi ve son haliyle herkesin dikkatini üzerine çekti. Ayrıca son dönemin reyting rekortmeni dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olması da sosyal medyada çok konuşuldu. Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan Destan'ın son hali nasıl? Hangi fenomen diziye dahil oldu?
Bir zamanlar podyumun aranan ismi manken Ebru Destan, uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz gün bir davete katılan Destan, son haliyle herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Olağanüstü değişimiyle çok konuşulurken, şimdilerde her bölümüyle reyting rekoru kıran o fenomen dizinin kadrosuna dahil olacağı öğrenildi.
Ekranlardan uzak bir yaşam süren Destan, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna dahil oldu.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizinde 'Necla' karakterini canlandıran Destan yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
YORUM YAĞDI
Yıllar sonra ekrana dönen Ebru Destan'ın son haline; 'Ebru her zaman güzeldir', 'Hep güzel', 'Ne yapmışsa iyi yapmış süper görünüyor', 'Taş bebek' gibi yorumlar yapıldı.