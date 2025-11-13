Podyumların gözde ismiydi! Ebru Destan son haliyle dumura uğrattı! Eşref Rüya detayı...

Bir zamanlar podyumun aranan ismi manken Ebru Destan, uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz gün bir davete katılan Destan, son haliyle herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Olağanüstü değişimiyle çok konuşulurken, şimdilerde her bölümüyle reyting rekoru kıran o fenomen dizinin kadrosuna dahil olacağı öğrenildi.