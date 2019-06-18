Podyumda kalçasını açmasını olay olmuştu! Şarkıcı Hatice'nin topuklu ve bikinili kombini
Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice'nin havuz başı kombini sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açan ve günlerce yaptığı açıklamalarda magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hatice, yaz sezonunu açtı. Hatice, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.
Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice, Instagram hesabından topuklu ayakkabı ve bikinili fotoğraflarını paylaştı. Şarkıcı, bikinili fotoğrafına "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" notunu yazdı. Hatice'nin havuz başı kombini ise sosyal medya takipçileri tarafından ilginç bulundu.
Hatice'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ancak takipçileri ikiye bölündü.
Şarkıcının bazı hayranları fotoğrafını beğendiğini söylerken bir kısmı da "Topuklu ayakkabı ile havuza gireni ilk kez görüyorum", "Bu ne terbiyesizlik böyle" gibi yorumlar yaptı.