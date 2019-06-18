Podyumda kalçasını açmasını olay olmuştu! Şarkıcı Hatice'nin topuklu ve bikinili kombini

Podyumda kalçasını açmasını olay olmuştu! Şarkıcı Hatice'nin topuklu ve bikinili kombini

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice'nin havuz başı kombini sosyal medyayı salladı.

Podyumda kalçasını açmasını olay olmuştu! Şarkıcı Hatice'nin topuklu ve bikinili kombini - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açan ve günlerce yaptığı açıklamalarda magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hatice, yaz sezonunu açtı. Hatice, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı. 

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Podyumda kalçasını açmasını olay olmuştu! Şarkıcı Hatice'nin topuklu ve bikinili kombini - Sayfa 2

Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice, Instagram hesabından topuklu ayakkabı ve bikinili fotoğraflarını paylaştı. Şarkıcı, bikinili fotoğrafına "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" notunu yazdı. Hatice'nin havuz başı kombini ise sosyal medya takipçileri tarafından ilginç bulundu.

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Podyumda kalçasını açmasını olay olmuştu! Şarkıcı Hatice'nin topuklu ve bikinili kombini - Sayfa 3

Hatice'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ancak takipçileri ikiye bölündü. 

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Podyumda kalçasını açmasını olay olmuştu! Şarkıcı Hatice'nin topuklu ve bikinili kombini - Sayfa 4

Şarkıcının bazı hayranları fotoğrafını beğendiğini söylerken bir kısmı da "Topuklu ayakkabı ile havuza gireni ilk kez görüyorum", "Bu ne terbiyesizlik böyle" gibi yorumlar yaptı.

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