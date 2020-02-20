Playstation oyuncusunu heyecanlandıran gelişme! Satış rekoru kıran oyunlar neler
Dünya'da oyuncuların gözdesi haline gelen oyun konsolu PS4'te, en çok oynanan oyunlar açıklandı. PS5'in durumu ne ?
Japon teknoloji devi SONY'nin sermayesinin büyük bir bölümünü kapsayan Playstation, oyuncuları her geçen yıl yeni gelecek olan PS5 hakkında heyecanlandırmaya devam ediyor. PS5 hakkında ayrıntılar neler, PS4 tarihi boyunca oynanan oyunlar hangileri?
Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5’in (PS5) 2020’nin sonunda satışa çıkacağını açıklayan Sony'nin yeni modelinin fiyatının ne kadar olacağı bir süredir merakla bekleniyor.
Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmamış olsada, PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir ipucu verdi. Şirket PS5'in 399 dolardan satışa çıkmasının gerçekçi olmadığını açıkladı.
Başka bir deyişle bu açıklama sonrası PS5'in 400 dolar üzerinde etiket fiyatına sahip olacağı resmileşti. Peki PS5 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte PS5 ile ilgili iddialar...