Plakasız motosikletle ggeipAK-47 silahla saldırı yapacaklardı! Bekçileri görünce...

Adana’da Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişinin AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark etti.