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Plakasız motosikletle ggeipAK-47 silahla saldırı yapacaklardı! Bekçileri görünce...

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Plakasız motosikletle ggeipAK-47 silahla saldırı yapacaklardı! Bekçileri görünce...

ADANA’da plakasız motosikletle ilerleyen kasklı iki kişi, uzun namlulu silah olan AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandı. Motosikletten atlayan şüpheliler ara sokaklara kaçarken bir şüpheli saklandığı ağaç kenarında suç aletiyle birlikte yakalandı.

Plakasız motosikletle ggeipAK-47 silahla saldırı yapacaklardı! Bekçileri görünce...

Adana’da Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişinin AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark etti. 

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Plakasız motosikletle ggeipAK-47 silahla saldırı yapacaklardı! Bekçileri görünce...

Bunun üzerine bekçiler silahlarını çekerek şüphelilere doğrultup durmalarını söyledi. Şüpheliler motosikletten atlayarak hızla Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarına kaçtı. 

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Plakasız motosikletle ggeipAK-47 silahla saldırı yapacaklardı! Bekçileri görünce...

Bekçilerin telsiz anonsunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden birisi ağaç kenarında saklanırken yakalandı. 

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Plakasız motosikletle ggeipAK-47 silahla saldırı yapacaklardı! Bekçileri görünce...

Suç aleti de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

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