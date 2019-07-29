Plajlarda kilometrelerce tatilci yoğunluğu

Zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelse de jandarma ve polis ekiplerinin çalışması ile kontrollü akış sağlanmaya çalışıldı. Gelen tatilcilerle ilgili açıklama yapan Kumbağ esnaflarından Ahmet Avcı, “Kumbağ Marmara'nın incisi, denizi güzel. Ondan dolayı İstanbul'dan, Kırklareli tarafından Edirne'den vatandaşlar hafta sonları bazen hafta içi de olmak üzere buraya akın ediyor. Bu nedenle bayağı yoğunluklar oluyor.