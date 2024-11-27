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PKK'nın sözde sorumlu ismi etkisiz hale getirildi

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PKK'nın sözde sorumlu ismi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK'nın sözde sorumlu ismi etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2001 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta terör faaliyetinde bulunan Ahmed'in örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

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PKK'nın sözde sorumlu ismi etkisiz hale getirildi

MİT'in hedef listesine alınan ve anlık takip edilen terörist Sadiye Muhammed Ahmed, Sincar'da nokta operasyonla etkisizleştirildi.

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PKK'nın sözde sorumlu ismi etkisiz hale getirildi

Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan Hevi kod Sadiye Muhammed AHMED, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil’e rapor vermek ile görevliydi.

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PKK'nın sözde sorumlu ismi etkisiz hale getirildi
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