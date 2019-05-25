PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposuna ulaşıldı

Giresun ve Gümüşhane'de geçiş güzergâhı bölgesindeki tüm yaylaları gezerek yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemeleri çalarak bunları ormanlık alanlarda depolara saklayan Dudkanlu ve Arslan'ın silah ve mühimmat deposunun yerini ise henüz söylemedikleri bildirildi. Dudnalu ile Arslan'ın 5 yıldır Karadeniz kırsalında olduğu, 11 asker ile Trabzon Maçka ilçesinde 2 yıl önce sivil Eren Bülbül'ün şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.