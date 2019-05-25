PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposuna ulaşıldı
Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde bölge ana karargahı imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargahta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar devam ederken, teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek ele geçiriliyor. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması içinde İHA destekli operasyonlara devam ediliyor.
Son 5 yılda Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ ele geçirildi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Giresun kırsalından geçen yıl çatışmada yaralı olarak kaçan, mavi kategoride yer alan, başına bir milyon 500 bin lira ödül konulan 'Doğan-Serdar' kod adlı Celal Kaya'nın 2 hafta önce Tunceli'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, Karadeniz'e yeni grup da çıkarılamadı.
17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun da, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu lideri Celal Kaya'nın öldürüldüğünü radyodan haber alıp yeni grubun gelemeyeceğini anlayınca, Kandil'deki örgüt yöneticilerine kızarak teslim olduğu belirtildi. 3 gün önce Giresun Espiye ilçesine bağlı Seydi Köyü yaylası kırsalında 'terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın bir HES şantiyesine giderek yiyecek istediği esnada ihbar üzerine yakalanmasının ardından Behrüz Dudkanlu ile ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunduğu kaydedildi.
Giresun ve Gümüşhane'de geçiş güzergâhı bölgesindeki tüm yaylaları gezerek yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemeleri çalarak bunları ormanlık alanlarda depolara saklayan Dudkanlu ve Arslan'ın silah ve mühimmat deposunun yerini ise henüz söylemedikleri bildirildi. Dudnalu ile Arslan'ın 5 yıldır Karadeniz kırsalında olduğu, 11 asker ile Trabzon Maçka ilçesinde 2 yıl önce sivil Eren Bülbül'ün şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.