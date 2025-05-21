PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası ilk anket! Hükümetin izlediği politika soruldu sürpriz sonuç
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Terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde fesih ve silah bırakma kararını duyurdu. 'Terörsüz Türkiye' hedefinde yeni bir dönem başlarken, Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. Ankette hükümetin ile izlediği politikanın başarılı bulunup bulunmadığı soruldu.
Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sokağa nasıl yansıdığı merak konusu oldu. ASAL Araştırma, 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
15
Ankette "Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ilgili hükümetin izlediği politikayı ne kadar başarılı buluyorsunuz? " diye soruldu. Cevaplar şu şekilde:
25
Başarılı:%49.8
35
Kısmen başarılı:%22.1
45