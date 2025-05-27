PKK'nın fesih kararı, Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? İşte sonuçlar

Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapıldı. Araştırmada, "Sizce terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, Olumlu yönde etkiler diyenlerin oranı yüzde 66,5 olarak kaydedildi.