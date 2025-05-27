PKK'nın fesih kararı, Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? İşte sonuçlar
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2025 Araştırması" sonuçları, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik hükümetin izlediği politikanın halk nezdindeki karşılığını ortaya koydu.
Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapıldı. Araştırmada, "Sizce terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, Olumlu yönde etkiler diyenlerin oranı yüzde 66,5 olarak kaydedildi.
Hiçbir etkisi olmaz diyenlerin oranı yüzde 20,7, Olumsuz yönde etkiler diyenlerin oranı yüzde 4,2, Fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 8,6 olarak açıklandı.
PARTİLERE GÖRE ORANLAR
AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 81,9'u PKK'nın silah bırakmasının ekonomiye olumlu yönde etkileyeceğini belirtirken, yüzde 9,5'i hiçbir etkisi olmaz, yüzde 2'si olumsuz etkiler derken, yüzde 6,6 ise fikir belirtmedi.
CHP SEÇMENLERİ
CHP seçmenleri arasında yüzde 56,7 olumlu etkiler derken, yüzde 27,8 hiçbir etkisi olmaz, yüzde 5,4 olumsuz etkiler, yüzde 10,1 ise fikrinin olmadığını belirtti