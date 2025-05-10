PKK'nın fesih ilanı sonrası neler olacak? Yol haritası netleşiyor
Kongresini toplayan terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması bekleniyor. Peki bu noktadan sonra neler yaşanacak? Süreç devam ederken, Ankara'da bir takvim şekillenmeye başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.
Bu çağrının ardından PKK kongresini topladığını duyurdu.
İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında henüz net açıklama yok.
Yapılan ilk açıklamada Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı söylendi.
Şimdi kongrenin, yakın zamanda duyurulacağı açıklanan sonuçları bekleniyor.
Peki terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası izlenecek?
TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedilmişti.
Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtilmişti.
Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor. Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının netleşmesi beklentiler arasında.