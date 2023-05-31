PKK’nın düşen helikopter oyunu bozuldu! O terörist Türkiye uyruklu çıktı
IRAK'ın Kuzeyinde, Türkiye sınırına 25 kilometre mesafede düşen ve içinde 9 PKK’lı teröristin bulunduğu helikopterle ilgili bir sır daha aydınlandı. Helikopterde ölen teröristlerden birinin Türkiye uyruklu olduğu ortaya çıktı. PKK o kadın teröristin Suriye uyruklu olduğu yalanını uydurmuştu.
Irak'ın kuzeyindeki Duhok Vilayetine bağlı Amediye İlçesinin Çemanke kasabasının Berkiyat Köyü yakınlarında 15 Mart günü Fransız yapımı AS350 Eurocopter tipi helikopter düştü. Gizemli helikopterde 3'ü kadın 7 kişi öldü. Ana omurgasını PKK-YPG'li teröristlerin oluşturduğu Suriye'nin kuzeyindeki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, ölenlerin kendilerine bağlı IŞİD ile mücadelede görev alan ve kısa adı YAT olan Anti Terör Birimi üyeleri olduğunu açıkladı.
Tamamı Suriye uyruklu denilmişti
Helikopterin Irak'ın Süleymaniye bölgesinden havalandığı ve Duhok bölgesinde düştüğü belirlenirken, SDG ölen 9 teröristin kimlik bilgilerini açıkladı ve tamamının Suriye uyruklu olduğunu duyurdu. Kazada ölenler arasında YPG'nin elebaşısı Mazlum Kobani kod adlı PKK'lı Ferhad Abdi Şahin'in yeğeninin de olduğu ortaya çıkmıştı.
PKK hayali isim uydurdu
Sözcü'nün haberine göre, istihbarat birimlerinin yürüttükleri titiz çalışma ve kimliği açıklanan teröristlerin fotoğrafları üzerinde yapılan yüz tarama sistemi, Suriye ve Irak'ın kuzeyinden kaçarak farklı tarihlerde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin teşhislerine göre ölen 9 teröristten Suriye Afrin nüfusuna kayıtlı olduğu iddia edilen Hamdiye Seydo'nun terör örgütü PKK’nın uydurduğu hayali isim olduğu, bu isimde bir teröristin helikopter kazasında ölmediği belirlendi.
Mardin Derik'li terörist Hamdiye çıktı
Hamdiye Seydo diye açıklanan teröristin Mardin'in Derik İlçesi nüfusuna kayıtlı Didar kod adlı Hamdiye Özbahçeci olduğu tespit edildi.