PKK’nın düşen helikopter oyunu bozuldu! O terörist Türkiye uyruklu çıktı

PKK hayali isim uydurdu

Sözcü'nün haberine göre, istihbarat birimlerinin yürüttükleri titiz çalışma ve kimliği açıklanan teröristlerin fotoğrafları üzerinde yapılan yüz tarama sistemi, Suriye ve Irak'ın kuzeyinden kaçarak farklı tarihlerde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin teşhislerine göre ölen 9 teröristten Suriye Afrin nüfusuna kayıtlı olduğu iddia edilen Hamdiye Seydo'nun terör örgütü PKK’nın uydurduğu hayali isim olduğu, bu isimde bir teröristin helikopter kazasında ölmediği belirlendi.