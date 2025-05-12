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PKK'nın bitişine giden süreç böyle başladı adım adım yaşananlar

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PKK'nın bitişine giden süreç böyle başladı adım adım yaşananlar

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Terör belasından kurtulma adına herkesi sevince boğan tarihi güne nasıl gelindi? İşte 1 Ekim'de başlayan süreçte yaşananlar.

PKK'nın bitişine giden süreç böyle başladı adım adım yaşananlar

Türkiye 47 yıllık terör belasından kurtuluyor. Terör örgütü PKK, fesih kararı aldı bir devir sona erdi. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta örgüte yaptığı fesih çağrısına örgütten olumlu cevap geldi. 5-7 Mayıs'ta düzenlenen kongre kararı 12 Mayıs'ta açıklandı. Örgüt silahı bıraktığını ve misyonunun tamamlandığını duyurdu. Peki bu noktaya nasıl gelindi?

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PKK'nın bitişine giden süreç böyle başladı adım adım yaşananlar

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PKK'nın bitişine giden süreç böyle başladı adım adım yaşananlar

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PKK'nın bitişine giden süreç böyle başladı adım adım yaşananlar

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