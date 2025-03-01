PKK'nın ateşkes ilanı dünya manşetlerinde: "40 yılın ardından kan dökülmeyecek"
Terör örgütü PKK'nın, elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ateşkes ilanıyla yanıt vermesi dünya basınının gündemine oturdu. Uluslararası haber ajansları ve gazeteler, 40 yıllık çatışmanın sona erdiğini yazdı. İşte PKK'nın ateşkes ilanının dünyadaki yansımaları...
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından ateşkes ilan etmesi dünya basının manşetlerine yerleşti. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, açıklamayı ilk duyuran kuruluş oldu. NTV'den Derya Doğan'ın aktardığına göre Reuters, haberinde şunları yazdı: “Gruba yakın bir haber ajansının aktardığına göre, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) milisleri, hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma çağrısına kulak verecek ve derhal ateşkes ilan ederek Türk devletiyle 40 yıldır süren çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım atacak.”
AFP: PKK Öcalan'ın çağrısının ardından ateşkes ilan etti
Fransa merkezli AFP haber ajansı, terör örgütünün açıklamasını ilk yayınlayan ajanslardan oldu. AFP haberinde, “Yasadışı Kürt militanlar hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü dağılmaya çağıran önemli bir çağrısının ardından Türkiye ile ateşkes ilan etti” diye yazdı. Haberin devamında şu ifadelere yer verildi: “PKK yanlısı ANF haber ajansının aktardığı açıklamada PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'a atıfta bulunarak ‘Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz’ dedi.”
AP: İki gün sonra ateşkes anlaşması
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da internet sitesinde Kandil’in açıklamasına yer verdi. Haberde, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yaptığı çağrıdan iki gün sonra ateşkesin ilan edildiği belirtildi. Haberde, "Grup, 1999'dan beri Türkiye tarafından tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'a atıfta bulunarak ateşkes ilan etti" denildi.
El Cezire: PKK, Ankara'ya çağrı yaptı
Kandil'in açıklaması Arap basınının da gündemine yerleşti. Katar merkezli El Cezire, "PKK, Türkiye ile 40 yıldır süren çatışmalarda ateşkes ilan etti" başlığını kullandı. Haberde, "Kürt grup, 1999'dan bu yana neredeyse tamamen tecrit altında tutulan hapisteki lider Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Ankara'ya çağrıda bulundu" diye yazdı.