PKK'nın ateşkes ilanı dünya manşetlerinde: "40 yılın ardından kan dökülmeyecek"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından ateşkes ilan etmesi dünya basının manşetlerine yerleşti. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, açıklamayı ilk duyuran kuruluş oldu. NTV'den Derya Doğan'ın aktardığına göre Reuters, haberinde şunları yazdı: “Gruba yakın bir haber ajansının aktardığına göre, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) milisleri, hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma çağrısına kulak verecek ve derhal ateşkes ilan ederek Türk devletiyle 40 yıldır süren çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım atacak.”