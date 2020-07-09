PKK'dan bir genç daha kurtarıldı ailesine böyle kavuştu gözyaşları sel oldu

"Allah devletimizden razı olsun"

Gözyaşlarını tutamayan Cemal Ertaş, oğluna kavuştuğu için güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Ben oğluma kavuştum. İnşallah HDP önündeki diğer aileler de bir an önce evladına kavuşur" dedi.