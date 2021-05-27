BIST 1.424
DOLAR 8,44
EURO 10,32
ALTIN 513,99

PKK'da çocuk istismarı ifşa oldu! Karayılan ve Kalkan başrolde!

PKK'da çocuk istismarı ifşa oldu! Karayılan ve Kalkan başrolde!

Emniyet'in"PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunda çarpıcı bilgiler yer verildi. Gara'da bulunan "Tabura Zaroken" adındaki sözde çocuk taburunun sorumluluğunu terörist elebaşlarından Duran Kalkan yapıyor.

PKK'da çocuk istismarı ifşa oldu! Karayılan ve Kalkan başrolde!

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunda çarpıcı bilgiler yer verildi. Gara'da bulunan "Tabura Zaroken" adındaki sözde çocuk taburunun sorumluluğunu terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın yaptığı ve sözde örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan'ın, çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgilendiği ortaya çıktı.

111
PKK'da çocuk istismarı ifşa oldu! Karayılan ve Kalkan başrolde!

Skandalların birbiri ardına ifşa olduğu terör örgütü PKK'da Duran Kalkan'ın yaptığı ve sözde örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan'ın, çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgilendiği ortaya çıktı. Ayrıca, tehdit, kaçırma, kandırma, maaş bağlama gibi yöntemlerle veya kimsesiz olmasından yararlanarak küçük yaştaki çocukları sistematik şekilde örgüt saflarına kattıkları görüldü. 

211
PKK'da çocuk istismarı ifşa oldu! Karayılan ve Kalkan başrolde!

Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda terör örgütü PKK/KCK'nın çocukları istismar faaliyetlerinin, kuruluş yıllarından itibaren sürdürdüğü stratejinin bir parçası olduğu belirtildi. Raporda, çocukların eylemlerde kullanılmasının, örgütün silahlı faaliyetlerinin artış gösterdiği 1990'lı yıllarda en üst seviyeye çıktığı ve bugün de bu tutumun devam ettiği kaydedildi.

311
PKK'da çocuk istismarı ifşa oldu! Karayılan ve Kalkan başrolde!

Duran Kalkan ve Murat Karayılan çocukları özel yetiştiriyor

PKK/KCK'nın eleman temini konusunda yaş sınırı gözetmediği aktarılan raporda, Irak'ın kuzeyinde çocuklara silahlı eğitim verilen kampların olduğu, Gara'da bulunan "Tabura Zaroken" adındaki sözde çocuk taburunun sorumluluğunu terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın yaptığı ve sözde örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan'ın, çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgilendiği bilgisine yer verildi.

411