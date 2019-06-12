Pizzaya tüküren kuryeyi görüp üretti şimdi ABD ve Avrupa sipariş kuyruğunda

Patenti koruma altına aldı: Başta İngiltere, Belçika ve ABD olmak üzere birçok ülkeye konteynerler aracılığıyla ihracatı yapılan ürün, taklit ve kopyalama işlemlerinin önüne geçilmesi için Patent Cooperation Treaty (PCT) / Patent İşbirliği Anlaşması ile de uluslararası alanda koruma altına alındı.