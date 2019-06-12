Pizzaya tüküren kuryeyi görüp üretti şimdi ABD ve Avrupa sipariş kuyruğunda
MERSİN'de bir pizza ustasının siparişin mutfaktan müşteriye uzanan yolcuğunda hijyeni korumak amacıyla geliştirdiği "kilitli pizza kutusu", İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD'ye ihraç ediliyor.
Mersin'de yaklaşık 15 yıl kağıt ve karton sanayi meslek gruplarında çalışıp, ardından pizza ustalığı yapmaya başlayan Hasan Tosun'un, Eskişehir'de bir müşteriye götürdüğü pizzaya apartmanın içinde tükürdükten sonra teslim eden kuryenin görüntülerini izlemesinin ardından geliştirip işletmesinde kullanmaya başladığı ürün, müşteriler tarafından beğeniyle karşılanıyor.
Üzerinde "Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun" sloganının yazılı olduğu kilitli kutu sistemini Türk Patent ve Marka Kurumuna tescilleten Tosun, mutfaktan müşteriye uzanan yolculukta tüketicinin kutuyu açıp pizzaya ilk dokunacak kişi olması amacıyla geliştirdiği tasarımını geniş pazarlara ulaştırmak için çalışma yürüttü.
Tosun, bir ambalaj firmasının sahibi olan Mete Kamiloğlu ile iş birliği yaparak, kilitli pizza kutularını dünyanın dört bir yanındaki birçok pizza firmasına ihraç etmeye başladı.
Patenti koruma altına aldı: Başta İngiltere, Belçika ve ABD olmak üzere birçok ülkeye konteynerler aracılığıyla ihracatı yapılan ürün, taklit ve kopyalama işlemlerinin önüne geçilmesi için Patent Cooperation Treaty (PCT) / Patent İşbirliği Anlaşması ile de uluslararası alanda koruma altına alındı.