Piyasada bulmak zorlaştı! En ucuz sıfır otomobillere bakın

Ayrıca filoların sıfır otomobile olan talebinin artması nedeniyle de vatandaşın alım yapması zorlaşıyor. Maliyetlerdeki artış, volatil seyreden kur, çip krizi, emtiaya erişimdeki sorunlar, lojistik maliyetlerin artması da sıfır otomobillere ek yük getiriyor. Maliyetlere rağmen satış ve rekabeti kaybetmek istemeyen markalar fiyatları en dip seviyelerde tutmaya çalışıyor.