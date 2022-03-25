Piyasada bulmak zorlaştı! En ucuz sıfır otomobillere bakın
Enflasyon sorunu, Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizi, Emtia fiyatlarındaki artış gibi nedenler hemen hemen her sektörü etkilemeye başladı. Otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenenlerden oldu.Sıfır otomobil fiyatları yükselmeye devam ederken bazı markalar zam yapmamakta direniyor. İşte en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır otomobil almak isteyenler piyasada otomobil bulamadığı için parası olsa da beklemek zorunda kalıyor. İthal edilen otomobillerde kotaların ülkelere göre değişmesi, üretimlerin aksaması gibi faktörler ülkede sıfır otomobil bulmayı da zorlaştırıyor.
Ayrıca filoların sıfır otomobile olan talebinin artması nedeniyle de vatandaşın alım yapması zorlaşıyor. Maliyetlerdeki artış, volatil seyreden kur, çip krizi, emtiaya erişimdeki sorunlar, lojistik maliyetlerin artması da sıfır otomobillere ek yük getiriyor. Maliyetlere rağmen satış ve rekabeti kaybetmek istemeyen markalar fiyatları en dip seviyelerde tutmaya çalışıyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre bayilerde bazı satış temsilcileri otomobil almak isteyenleri sıraya koymaya başlarken, sıranın önüne geçmek isteyenler bir miktar ücreti gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Satış temsilcileri ekstra ücret karşılığında alıcıyı üst sıralara getirip otomobiline daha erken kavuşmasını sağlıyor.
Bayiler liste fiyatı üzerinden esneme ya da ekstra küçük de olsa aksesuar hediyesi verebiliyor. Paspas, krom aksesuar, cam filmi gibi küçük hediyeleri talep edebilirsiniz.