Piyasa değeri 50 milyon TL olan binlerce araç çürümeye terk edildi

Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar, görenlerin dikkatini çekiyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.