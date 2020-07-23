Piyasa değeri 50 milyon TL olan binlerce araç çürümeye terk edildi
MERSİN'de cezai uygulamalarla otoparka getirilen toplam piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi.
Devlet tarafından trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla el konulan araçlar, çekiciler tarafından yediemin depolarına getiriliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor.
Bine yakın araç, 5 bine yakına motosiklet..
Mersin'deki 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet, sahipleri tarafından alınmayı bekliyor.
Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar, görenlerin dikkatini çekiyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Günün 24 saati zarar gelmemesi için bekliyorlar
Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda bekliyor.