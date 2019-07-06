Piyangoyu kazanan çitçi bakın parayı nerede kullandı!

"Köyde çiftçilik yapmaya devam edeceğim" diyen Çorumlu çiftçi Mustafa Taşkın (45), 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramiyesini aldı. Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyüne dönen Taşkın, "İlçede ben şans topu oynadım. Zaten zaman zaman oynardım. Ertesi gün sabah uyandığımda baktım ki şans topu ikramiyesi üçe bölünmüş ve bu üç talihliden birisi ben olmuşum. Çok sevindim. Bu para çok işime yaradı. İcralık dosyalarım vardı. Traktörümü satmıştım. Zaten tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum ve zor durumdaydım. İcralık borçlarımı kapattım" dedi.