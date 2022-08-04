Piyango talihlileri kazandıkları para ile ne yaptı? İşte birbirinden ilginç hikayeleri!

2. Esrarın yasallaştırılması için lobicilik

The Huffington Post'un haberine göre Kanadalı esrar aktivisti Bob Erb, babasının Calgary'deki cenazesine giderken yolda bir piyango bileti aldıktan sonra 2012'de 25 milyon dolar kazandı. Mevsimlik inşaat işçisi olan Berb, çalışmaya devam etti ve maaşını gıda bankasına bağışladı. Piyangodaki kazancının bir kısmını esrarın yasallaştırılmasını destekleyen yıllık bir etkinlik olan 420 Day'e verdi.