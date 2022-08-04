Piyango talihlileri kazandıkları para ile ne yaptı? İşte birbirinden ilginç hikayeleri!
Piyango talihlilerinin kazandıkları paraları nasıl kullandıkları hep merak edilmiştir. İşte dünden bugüne, piyangoda büyük ikramiyeyi kazananların paraları kullanma şekli...
Piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmak herkesin hayallerini süsleyen bir konu. Genellikle büyük ikramiyeyi kazanan kişiler kendilerine gizli tutarken, bazıları ise alelade farklı yatırımlar yaparak ön plana çıkıyor. Dünya üzerinde piyango ikramiyesini kazanarak su parkı yapan da var, tüm parayı eğitime harcayan da.
İşte şu ana dek bilinen piyango ikramiyesi talihlilerinin paraları kullanma şekli...
1. Su parkı yaptırmak
ABD’nin New York kentinde 2011 yılında 28,7 milyon dolarlık Mega Millions ikramiyesini kazanan John-Linda Kutey çifti ailelerinin adını yaşatmak için bir su parkı inşa etti. Green Island’daki Sprey Park hala faaliyette ve ziyaretçilerden oldukça büyük bir ilgi görüyor.
2. Esrarın yasallaştırılması için lobicilik
The Huffington Post'un haberine göre Kanadalı esrar aktivisti Bob Erb, babasının Calgary'deki cenazesine giderken yolda bir piyango bileti aldıktan sonra 2012'de 25 milyon dolar kazandı. Mevsimlik inşaat işçisi olan Berb, çalışmaya devam etti ve maaşını gıda bankasına bağışladı. Piyangodaki kazancının bir kısmını esrarın yasallaştırılmasını destekleyen yıllık bir etkinlik olan 420 Day'e verdi.