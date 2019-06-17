Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar böyle kaydedildi
Avustralya'da Martin Mueller isimli kişinin tarafında sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi çekti.
İnanılmaz görüntüler Avustralya'dan geldi. Martin Mueller isimli kişinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda dev bir pitonun bir timsahı canlı canlı yuttuğu görülüyor.
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Avustralya'nın kuzeyindeki bir bataklıkta çekilen fotoğraflar GG Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın hesabında da paylaşıldı.
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Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğraflara ilişkin vakıf sözcüsü Michelle Jones kendisinin de evde iki piton baktığını belirtiyor.
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"Piton yılanları normalde ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ama bu durum oldukça nadir. Çünkü timsahların tırtıklı derileri onların yutulabilir olmasını engelliyor" diyor Jones.
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