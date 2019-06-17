Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar böyle kaydedildi

Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar böyle kaydedildi

Avustralya'da Martin Mueller isimli kişinin tarafında sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi çekti.

Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 1

İnanılmaz görüntüler Avustralya'dan geldi. Martin Mueller isimli kişinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda dev bir pitonun bir timsahı canlı canlı yuttuğu görülüyor.

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Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 2

Avustralya'nın kuzeyindeki bir bataklıkta çekilen fotoğraflar GG Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın hesabında da paylaşıldı.

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Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 3

Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğraflara ilişkin vakıf sözcüsü Michelle Jones kendisinin de evde iki piton baktığını belirtiyor.

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Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar böyle kaydedildi - Sayfa 4

"Piton yılanları normalde ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ama bu durum oldukça nadir. Çünkü timsahların tırtıklı derileri onların yutulabilir olmasını engelliyor" diyor Jones.

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