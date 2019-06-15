Pitbulldan yavru kediye anne şefkati
HATAY’da, Dünyanın en tehlike köpeklerinden olan pitbull cinsi köpek, bitkin durumda gördüğü yavru kediye sahip çıktı. Video izleyenleri şaşırttı
HATAY’ın merkez ilçesi Antakya’da 'Şeşe' isimli pitbull cinsi köpek, bitkin durumda gördüğü yavru kediye saldırmak yerine sahip çı
Kısa süre önce yavrularından ayrıldığı öğrenilen Şeşe, annelik içgüdüsü ile yavru kediyi sahiplendi. Şeşe’yi annesi sanan yavru kedi ise Şeşe’nin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Şeşe ise 10 gün önce bulduğu ve bir an olsun yanından ayırmadığı yavru kediyi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyor.
'Biz Şeşe'yi sevgiyle büyüttük'
Şeşe’nin sahiplendiği yavru kedinin Şeşe’den başka kimseye yaklaşmadığını söyleyen Nurettin İmren, “Ortalama 2-3 senedir Şeşe’yi besliyorum. Şeşe şu an 6 yaşında, yavruları yanından gideli birkaç ay oldu. Köpeğimizi sevgi ile büyüttüğümüz için pitbullar hakkında söylenen yok 'pitbull şöyle yaptı, pitbull bugün şu çocuğu ısırdı, şu çocuğu yaraladı' gibi bir olaya karışmadı. Çünkü biz köpeğimizi sevgiyle büyüttük. Burada insanlar çıkıp sevdi kendisini, herhangi bir saldırma komutu öğretmedik” dedi.
Pitbull Şeşe’nin, bulunan yavru kedinin üzerindeki ziftleri yalayarak temizlediğini söyleyen İmren, Şeşe’nin yemeğini paylaştığı tek hayvanın da yavru kedi olduğunu belirtti. İmren, “Annelik içgüdüsüyle de bu güzel yavruya ortalama bir on gündür annelik yapıyor. Yavru geldiğinde tüylerine zift yapışmıştı Şeşe kendisi yalayarak temizledi. Şu an tuvalet yapmasında falan kendisiyle ilgileniyor. Büyük kediler yaklaşıyor onu koruyor mesela büyük kediler buna vurduğu zaman hemen yaklaşıyor büyük kedileri uyarıyor, uzaklaştırıyor buradan. Herhangi bir saldırganlık göstermedi zaten göstermeyeceğini de biliyoruz. Çünkü sevgi ile büyüdüğü için ne hiçbir kimseye saldırır, ne de bir şeye zarar verir. İhtiyaç sahibi hayvanlara yardım etmeyi daha çok seviyoruz. Yemeğini normalde köpeklerle ve kimseyle paylaşmaz ama minik yavru kediyle paylaşıyor. İçerisinde bir annelik içgüdüsü var. Sevgiyle büyüdüğü için biz ona saldırmaması gerektiğini, herhangi bir şeyi ısırmaması gerektiğini öğrettiğimizden dolayı, herhangi bir şekilde başımızı ağrıtmıyor” dedi.