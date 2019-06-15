Pitbulldan yavru kediye anne şefkati

Pitbull Şeşe’nin, bulunan yavru kedinin üzerindeki ziftleri yalayarak temizlediğini söyleyen İmren, Şeşe’nin yemeğini paylaştığı tek hayvanın da yavru kedi olduğunu belirtti. İmren, “Annelik içgüdüsüyle de bu güzel yavruya ortalama bir on gündür annelik yapıyor. Yavru geldiğinde tüylerine zift yapışmıştı Şeşe kendisi yalayarak temizledi. Şu an tuvalet yapmasında falan kendisiyle ilgileniyor. Büyük kediler yaklaşıyor onu koruyor mesela büyük kediler buna vurduğu zaman hemen yaklaşıyor büyük kedileri uyarıyor, uzaklaştırıyor buradan. Herhangi bir saldırganlık göstermedi zaten göstermeyeceğini de biliyoruz. Çünkü sevgi ile büyüdüğü için ne hiçbir kimseye saldırır, ne de bir şeye zarar verir. İhtiyaç sahibi hayvanlara yardım etmeyi daha çok seviyoruz. Yemeğini normalde köpeklerle ve kimseyle paylaşmaz ama minik yavru kediyle paylaşıyor. İçerisinde bir annelik içgüdüsü var. Sevgiyle büyüdüğü için biz ona saldırmaması gerektiğini, herhangi bir şeyi ısırmaması gerektiğini öğrettiğimizden dolayı, herhangi bir şekilde başımızı ağrıtmıyor” dedi.