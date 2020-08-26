Pis Yedili dizisinin aşıkları evleniyor! Hazal Şenel ve Bertan Asllani yüzükleri taktı
Bir döneme damga vuran 'Selena', 'Pis Yedili' ve 'Türk Malı' gibi popüler dizilerde rol alan Hazal Şenel evlilik kararı aldı. Şenel, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Selena dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel evleniyor! Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'in ardından diziden bir evlilik haberi daha geldi.
Şenel, Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen pop şarkıcısı Bertan Asllani ile evlenme kararı aldı. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından hayranlarına bu pozla duyurdu.
Öte yandan Hazal Şenel değişimiyle hayran bıraktı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şenel'e hayranlarından beğeni yağıyor. Yıllar önce 'Pis Yedili' adlı dizide birlikte rol alıp sevgili olan çift, gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.
Hazal Şenel kimdir?
Hazal Şenel, 18 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteri ile yaşayan Hazal Şenel daha sonra; İçimdeki Fırtına, Türk Malı ve Pis Yedili, İki Yalancı dizilerinde rol almıştır.