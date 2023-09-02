Pirola varyantı yayılıyor! Maske geri mi geliyor? Pirolo varyantının belirtileri neler? Yeniden aşı olunmalı mı?
Koronavirüs belası tam bitti derken şimdi de Covid-19'un 'Pirola' varyantı kabusu başladı. Dünya çapındaki sağlık kuruluşları hızla yayılan Covid-19'un yeni varyantı Pirola'yı yakından takip ediyor. eki Pirola varyantı hangi belirtilere sahip? Pirola varyantı tedavi edebilir mi? Mevcut Covid-19 aşıları Pirola varyantına karşı ne kadar etkili?
Dünya çapındaki sağlık kuruluşları hızla yayılan Covid-19'un yeni varyantı Pirola'yı yakından takip ediyor. Bilimsel olarak BA.2.86 olarak adlandırılan varyant, Omicron'un bir alt türünü oluşturuyor ve Covid-19 aşılarının hedefi olan başak proteinindeki 35 mutasyon nedeniyle endişeye açıyor. Pirola'daki mutasyonlardan bazılarının virüsün aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre BA.2.86'daki genetik değişiklikler büyük önem taşıyor. Peki Pirola varyantı hangi belirtilere sahip? Pirola varyantı tedavi edebilir mi? Mevcut Covid-19 aşıları Pirola varyantına karşı ne kadar etkili?
Burun akıntısı ve hapşırma
Nature dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, Covid-19'un BA.2.86 varyantının soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu. Belirtiler arasında burun akıntısı da vardı ve virüs zaman içinde evrim geçirdi. Altta yatan sağlık sorunları olan bireyler pirola varyantı nedeniyle ciddi semptomlar yaşayabilir. Japonya'da 2023 yılında yapılan bir çalışmada, pirola ile enfekte bireylerde diğer varyantlara kıyasla daha fazla burun akıntısı ve balgam olduğu bulundu.
Şiddetli baş ağrısı
Pirola varyantının semptomları arasında baş ağrısı, bulantı ve kusma yer almaktadır. Bu varyantta tat ve koku kaybı artık daha az yaygındır. Burun akıntısı en yaygın semptom olmaya devam etmekte ve bunu baş ağrısı izlemektedir.
Yorgunluk hali
Yorgunluk veya uyku eksikliği BA.2 yani Pirola varyantı ile ilişkilidir. Pirola varyatnının "vasküler bileşeninin" dinlendirici olmayan uykuya neden olduğu düşünülmektedir. Hastalar hiç uyumamış gibi bitkin hissederek uyanabilirler.