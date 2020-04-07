Pink ve 3 yaşındaki oğlu koronavirüse yakalandı 'Gerçekten korkutucu'

Dünyaca ünlü şarkıcı Pink, geçtiğimiz hafta oğlu Jameson ile beraber koronavirüse yakalandığını fakat kimseyi endişelendirmemek için hastalığı atlatma aşamasında bunu açıkladığını dile getirdi. Şimdilerde hem oğlunun hem de kendisinin sağlık durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Pink, koronavirüs hastalığı hakkında şunları söyledi: