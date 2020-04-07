Pink ve 3 yaşındaki oğlu koronavirüse yakalandı 'Gerçekten korkutucu'
Geçtiğimiz hafta koronavirüse 3 yaşındaki oğlu ile beraber yakalandığını itiraf eden Pink, koronavirüs hastalığını anlattı ve 'kimse güvende değil' açıklaması yaptı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Pink, geçtiğimiz hafta oğlu Jameson ile beraber koronavirüse yakalandığını fakat kimseyi endişelendirmemek için hastalığı atlatma aşamasında bunu açıkladığını dile getirdi. Şimdilerde hem oğlunun hem de kendisinin sağlık durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Pink, koronavirüs hastalığı hakkında şunları söyledi:
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''Kritik safhayı atlattığımızı umuyorum ama bu şey tam bir lunapark treni. "Tam daha iyi olduğunu düşündüğünde başka bir şey oluyor."
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"Son üç hafta boyunca (Jameson'ın) belirtilerini ve kendiminkileri bir günlüğe kaydettim. Üç hafta sonra hala (yüksek) ateşi var. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi"
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"Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldı, yalan söylemeyeceğim"
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