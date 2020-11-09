Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran iddialar! Pınar'ın evinde iki erkek bana tecavüz etti
MUĞLA'da Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra varilde benzinle yakıp üzerine beton döken katil Cemal Avcı, ilk duruşmada kan donduran iddialarda bulundu. Akyaka'da Pınar'ın evinde iki erkek tarafından cinsel istismara uğradığını, o anların fotoğraflarının çekildiğini ve Pınar'ın kendisine o görüntülerle şantaj yaptığını iddia etti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı bugün hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Cemal Metin Avcı'nın ek ifadesi damga vurdu. Avcı ek ifadesinde, Akyaka'da Pınar Gültekin'in evinde iki erkek tarafından cinsel istismara uğradığını, o anların fotoğraflarının çekildiğini, Pınar Gültekin'in bu görüntüleri kullanarak kendisinden tehdit ve şantajla aylarca para istediğini iddia etti.
"Vücudumda eller hissettim"
Katil Cemal Metin Avcı ek ifadesinde, "İlk olarak anlattığım her şey doğru. Fakat anlatamadığım, daha doğrusu anlatmaya utandığım birçok eksik var. Hala utanıyorum yazarken. Çünkü namusum, şerefim söz konusu. Ama bunları size anlatmak zorundayım" diyerek Pınar'ın Akyaka'daki eve taşınma sürecini anlattı.
Nakliyatçıya parayı kendisinin verdiğini söyleyen Avcı şöyle konuştu: "Beni sürekli Akyaka'daki eve çağırdı. Ben de en son tamam dedim ve gittim. Eve girdim. Amacım 30 dakika oturup gitmekti. Aldığım şarabı açmaya başladı. Bana 'evi gezsene' dedi. Dolaştım, üst kat balkon derken, 2 bardak şarabı koymuştu. 'Araba kullanacağım içemem' dedim. 'İç bir bardaktan bir şey olmaz' diye ısrar etti."
"İçmeye başladık. Hemen içip gideyim diye düşünürken, şarap bitmek üzereyken başım dönmeye başladı. Gözüm kararıyordu, hareketlerim ağırlaştı. Sanki nefes alamaz gibi oldum. Ne oluyor falan derken gitmişim, bayılmışım. Vücudumda eller hissediyordum."