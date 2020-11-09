Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran iddialar! Pınar'ın evinde iki erkek bana tecavüz etti

Nakliyatçıya parayı kendisinin verdiğini söyleyen Avcı şöyle konuştu: "Beni sürekli Akyaka'daki eve çağırdı. Ben de en son tamam dedim ve gittim. Eve girdim. Amacım 30 dakika oturup gitmekti. Aldığım şarabı açmaya başladı. Bana 'evi gezsene' dedi. Dolaştım, üst kat balkon derken, 2 bardak şarabı koymuştu. 'Araba kullanacağım içemem' dedim. 'İç bir bardaktan bir şey olmaz' diye ısrar etti."