Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığı iddiası! Katil Cemal Metin Avcı öldürdükten sonra kontrol etmiş
Pınar Gültekin cinayetinin 5’inci duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, genç kızın canlı canlı yakıldığı iddialarına cevap verdi. İlk yardım eğitimi aldığını ve Gültekin’in öldüğünü kontrol ettiğini söyleyen sanık olayı tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.
Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 5'inci duruşma ile devam edildi.
Duruşmaya Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin, Babası Sıddık Gültekin katılırken, sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS kanalıyla duruşmaya bağlandı.
Duruşmada Pınar Gültekin'in ölmeden yakıldığına yönelik iddialara cevap veren sanık Cemal Metin Avcı, “İlk yardım belgem var. Pınar'ın öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım” dedi.
Pınar Gültekin'in yaşarken yakıldığı iddialarının ardından mahkemeye gönderilen adli tıp raporunda Gültekin'in ölüm zamanının belirlenemediği belirtilirken, avukat Rezan Epözdemir'in ABD'ye yazılan müzekkereden vazgeçilmesi talebi reddedildi.