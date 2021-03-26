Pınar Gültekin'in babasına CHP'den ahlaksız teklif! CHP'li Süleyman Girgin'e şok

Muğla'da katil Cemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde katledilen Pınar Gültekin'in babası, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen CHP'li milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı. Girgin ile arasında 1.5 - 2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen Sıddık Gültekin, CHP Grup Başkanvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını söylemişti.