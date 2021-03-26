Pınar Gültekin'in babasına CHP'den ahlaksız teklif! CHP'li Süleyman Girgin'e şok
MUĞLA'da sevgilisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından önce boğularak öldürülen ardından varile konulup yakılan ve üzerine beton dökülüp ormana atılan Pınar Gülten cinayetinde flaş gelişme. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in "Davacı olmamazı için bize para teklif etti" dediği CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'e savcılıktan kötü haber geldi...
Muğla'da katil Cemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde katledilen Pınar Gültekin'in babası, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen CHP'li milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı. Girgin ile arasında 1.5 - 2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen Sıddık Gültekin, CHP Grup Başkanvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını söylemişti.
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada Muğla milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak taziye dilekleri ilettiğini ardından 'davadan vazgeç' dediğini açıklamıştı. Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu söyleyen acılı baba şöyle konuşmuştu.
'Ne kadar para istersenizv eririz'
"Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu."
"İnanmadım ilk önce, Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler."