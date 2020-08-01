Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Ceren'den şüpheleniyoruz
MUĞLA'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen cesedi varilin içinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Kızımı katilin arabasına binmesi için kandıranlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz. Ceren ortaya çıksın ve bütün bildiklerini anlatsın." dedi.
Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış ve üzerine üzerine beton dökülmüş halde bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), işletmeci Cemal Metin Avcı (40) tarafından vahşice katledildi.
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Vahşi cinayetin ardından acılı baba Sıddık Gültekin Sabah'a konuştu:
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Bu katile cinayet sonrasında yardım edenler var. Planlı bir cinayet bu. Kızım, katilin bütün telefonlarını engellemiş, görüşmüyor onunla. Kızımı katilin arabasına binmesi için kandıranlar olduğunu düşünüyorum.
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Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz. Kızımın kaybolmadan önce bir AVM'de yemek yerken görüntüleri ortaya çıktı.
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