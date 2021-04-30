Pınar Gültekin'in annesinden yürek yakan sözler! Muğla'da kızımın yanık kokusunu alıyorum
PINAR Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'den kızının duruşmalarıyla ilgili yürek yakan sözler. Şefika Gültekin, "Ben Muğla'ya her gittiğimde kızımın yanık kokusunu alıyorum. Katil attığı iftiralarla bizi bir kez daha öldürüyor" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.
Cemal Metin Avcı'nın tutuklu kardeşi Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılandığı cinayet davasının dördüncü celsesi geçtiğimiz günlerde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, katil Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin için çirkin iddilarda bulundu. Duruşma salonunu karıştıran o iddiaların ardından Pınar Gültekin'in anne Şefika Gültekin ve aile avukatı Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar geldi.
Genç bir kıza iftira atıyor
Şefika Gültekin dava sürecine ilişkin, "Mahkeme heyetini kabul etmiyoruz. Bizim avukat konuşuyor sanık avukata 'sen yalancısın' diyor. Diri diri yaktı kızımı o cani. Biz ailece perişan olduk. Biz ailece hepimiz çok kötüyüz, o iftiradan dolayı. Sanki ben caniyim de o çok iyi bir insan. Mahkeme öyle görüyor. Kızımın telefonunu Amerika'ya gönderiyorlar. Özel hayatını inceliyorlar zaten katil üç parçaya ayırmış telefonu, zaten içinde hiçbir şey yok. Kimden cesaret alıyor, bilmiyoruz" dedi.
"Biz adalet istiyoruz" diyen Gültekin şöyle devam etti: "Genç bir kıza iftira atıyor. O iftiralar bizi mahvetti. Ben kızımı biliyorum, tanıyorum. Biz Muğla'ya girmek istemiyoruz. Ben oraya gidiyorum sanki onun kokusu burnuma geliyor. Çünkü kızımı diri diri yaktı."