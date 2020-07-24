Pınar Gültekin'in annesinden olay iddia: Kameralara baktım tek kişi değil

''Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış'': Cemal Metin Avcı ifadesinde “Her şeyi kendi başıma yaptım” demişti. Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin ise “Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı.” diye konuşmuştu. Avcı’nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.