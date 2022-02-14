Pınar Gültekin'i varilde diri diri yakıp üzerine beton döktü! Davanın onuncu duruşması görüldü
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan ve üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı (32) ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti ara kararında sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.
Cemal Metin Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edince Mertcan Avcı da tutuklandı. Açılan dava görülmeye devam edilirken Gültekin Ailesi'nin şikayeti üzerine cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle ikinci bir dava daha açıldı.
Cemal Metin Avcı'nın suç delilerini gizleyip yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında da ikinci bir dava açıldı. Bu dava ilerleyen süreçte ana dava ile birleştirildi.