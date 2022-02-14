Pınar Gültekin'i varilde diri diri yakıp üzerine beton döktü! Davanın onuncu duruşması görüldü

Cemal Metin Avcı'nın suç delilerini gizleyip yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında da ikinci bir dava açıldı. Bu dava ilerleyen süreçte ana dava ile birleştirildi.