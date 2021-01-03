 Pınar Gültekin’i canlı canlı yakmış olabilir! Katili Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı yerinde çıktı

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 26 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği raporda, “16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan ‘Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçuna karşı işlediği hukuki anlam ve sonuçlarını açıklayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu tamdır” denildi.