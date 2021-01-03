Pınar Gültekin’i canlı canlı yakmış olabilir! Katili Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı yerinde çıktı
MUĞLA’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklu Cemal Metin Avcı'nın ‘Akıl sağlığı’ raporunda, cezai sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.
Temmuz ayında Türkiye’yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporunda Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 26 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği raporda, “16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan ‘Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçuna karşı işlediği hukuki anlam ve sonuçlarını açıklayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu tamdır” denildi.
“Pınar'ı yaşarken de yakılmış olabilir”
Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde 16 Temmuz tarihinde önce boğulduğu, ardından cesedin varile konulduğu, daha sonra yakılarak üzerine beton döküldüğü katil zanlısının ifadesinde yer almıştı.
Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’ndan Pınar Gültekin’in ölüm zamanı ve yaşarken mi yakıldığı ile ilgili mütalaa talep edildi. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaa yazısında korkunç bir tespite yer verildi: