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Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Aldığı ceza şok etkisi yaratmıştı

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Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Aldığı ceza şok etkisi yaratmıştı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya, yargılandığı davada 'haksız tahrik indirimi' ile ceza verilmişti... Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı!

Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Aldığı ceza şok etkisi yaratmıştı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. 

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Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Aldığı ceza şok etkisi yaratmıştı

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

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Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Aldığı ceza şok etkisi yaratmıştı

Canice öldürdü, indirim aldı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, yargılandığı davada "haksız tahrik indirimi"yle 23 yıl hapis cezası almıştı. 

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Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Aldığı ceza şok etkisi yaratmıştı

Son dakika gelişmesi! Dava yeniden görülecek

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin davasının yeniden görülmesine karar verdi.

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