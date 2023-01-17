Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Aldığı ceza şok etkisi yaratmıştı
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya, yargılandığı davada 'haksız tahrik indirimi' ile ceza verilmişti... Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.
Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.
Canice öldürdü, indirim aldı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, yargılandığı davada "haksız tahrik indirimi"yle 23 yıl hapis cezası almıştı.
Son dakika gelişmesi! Dava yeniden görülecek
İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin davasının yeniden görülmesine karar verdi.