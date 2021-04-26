Pınar Gültekin cinayetinde katil sevgiliden iğrenç sözler! 'Pınar sevgilim değil, eskorttu’
MUĞLA'da Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra bir varilin içine koyup yakan, sonda da üzerine benzin döken Cemal Metin Avcı'dan mahkemede iğrenç savunma. Avcı’nın ‘Pınar sevgilim değil, eskorttu’ sözü sonrası duruşma salonu karıştı, duruşmaya ara verildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'nda Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin dördüncü duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra bir varilin içine koyup yakan, sonda da üzerine benzin döken Cemal Metin Avcı'dan mahkemede iğrenç savunma. Avcı’nın ‘Pınar sevgilim değil, eskorttu’ sözü sonrası duruşma salonu karıştı, duruşmaya ara verildi.
Duruşmada Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Mehmet Yusuf Özten isimli bir tanık dinlendi. Tanık ifadesinde şunları anlattı: “Cemal'i Isparta'dan tanıyordum. Beni Muğla'da misafir ettiler. İşlettiği bir bar vardı orada. Bizi işletmeye ortak edeceğini söylüyordu. Daha sonra iletişimimiz kesildi. Sosyal medyadan yazışmalar oldu aramızda."
"Bana 200 bin lira para teklif ettiler. Kızı korkutmam ve tehdit etmem için. Pınar Gültekin Cemal'e şantaj yapıyormuş. Para istemiş. Pınar'ın abisi varmış cezaevinde. Ona tehdit mesajları göndermiş gibi konuşmalar oldu. Ben de Cemal'e ‘kadına zarar vermem’ dedim. Teklifini kabul etmedim. Selim Avcı ile Cemal Metin Avcı'dan geldi teklif..."
Ardından ABD'ye Android şifresi için yazılan müzekkere ile ilgili ABD'den ek bilgi talebi geldiği, mahkemenin söz konusu talebe ilişkin yazıyı Dışişleri Bakanlığına gönderdiği belirtildi.