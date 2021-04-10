Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! İlişkisi olduğu iddia edilen savcı meslekten istifa etti
Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesi soruşturmasında yeni bir ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinin faili Cemal Metin Avcı’nın ifadelerinde adı geçen savcı D.Y. istifa etti.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldü. 16 Temmuz’da öldürülen Gültekin’in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda bir varilin içinde bulundu. Pınar önce darp edilmiş, sonra boğazı sıkılarak boğulmuş, daha sonra cesedi bir varile konularak yakılmış ve üzerine beton beton dökülmüştü. Muğla’da bir bar işleten Cemal Metin Avcı olayın faili olarak yakalandı. Avcı sorgusunda Pınar’ı öldürdüğünü itiraf etti. Cezaevinden gönderdiği ek savunmasında görevde olan bir savcı ile Pınar Gültekin'in aşk ilişkisi olduğunu öne sürüp bazı iddialar ortaya attı. O savcı meslekten istifa etti.
Cezaevinden 6 sayfalık ek ifade gönderip Savcı'nın ismini verdi
Avcı tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak “Ek ifade vermek istiyorum” dedi. Hürriyet'in haberine göre, elyazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin’i suçlamaya devam etti.
İlişkileri olduğunu ve Pınar’ın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Avcı bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi’nde görevli savcı D.Y.’den bahsetti.
Avcı’nın ifadesine göre savcı D.Y.’nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi vardı. Hatta savcı D.Y., Pınar’ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla da görüşmüştü. Bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin’e baskı yapmaya çalışmıştı.