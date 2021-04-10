Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! İlişkisi olduğu iddia edilen savcı meslekten istifa etti

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldü. 16 Temmuz’da öldürülen Gültekin’in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda bir varilin içinde bulundu. Pınar önce darp edilmiş, sonra boğazı sıkılarak boğulmuş, daha sonra cesedi bir varile konularak yakılmış ve üzerine beton beton dökülmüştü. Muğla’da bir bar işleten Cemal Metin Avcı olayın faili olarak yakalandı. Avcı sorgusunda Pınar’ı öldürdüğünü itiraf etti. Cezaevinden gönderdiği ek savunmasında görevde olan bir savcı ile Pınar Gültekin'in aşk ilişkisi olduğunu öne sürüp bazı iddialar ortaya attı. O savcı meslekten istifa etti.