Pınar Gültekin cinayetinde baba haklı çıktı bakın tutuklanan kim oldu

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı (26) da tutuklandı. Abisinin öldürüp bir varile koyarak benzinle yaktığı ve üzerine beton döktüğü abisine yardım ettiği belirlenen Mertcan Avcı, 'delil karartmak'la suçlandı. Pınar Gültekin'in acılı babası Sadık Gültekin, "Biz başta da iddialarımızı dile getirmiştik ve maalesef iddialarımızda yanılmadık. Maalesef dün caninin kardeşi yakalandı. Kardeşi de işin içindeymiş. Biz yabancıları beklerken, maalesef ailesi buna yardım etmiş. Ben babasının da bunlara akıl verdiğini, annesinin de işin içinde olduğunu düşünüyorum" dedi. Soruşturma sürüyor.