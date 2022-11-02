Pınar Dilşeker'in bu halini unutun estetikle bambaşka birine dönüştü!
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90'lı yıllara damga vuran Şinanari şarkısıyla, sunduğu tv programlarıyla bir dönemin popüler ismiydi Pınar Dilşeker. Duru güzelliğiyle hatırlanan Dilşeker'in son halini görenler ise bir hayli şaşırdı. Çeşitli estetik operasyonlar geçiren ünlü isim sarıya boyattığı saçları ve yeni imajıyla bambaşka biri oldu.
90'lı yılların unutulmaz parçalarından Şinanari ile dönemine damgasını vuran ünlü şarkıcı ve sunucu Pınar Dilşeker, yepyeni imajıyla yıllar sonra yine gündeme geldi.
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Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündeme gelen Pınar Dilşeker görenleri şaşırttı.
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İmaj değişikliği yapan ünlü şarkıcı, koyu renk olan saçlarını sarıya çevirdi. Dilşeker'in son halini gören hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.
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İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
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