Pınar Dilşeker, eski başkan İsmail Recai Şanlı ile gizlice nişanlandı! Tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları sızdı!
90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkısıyla tanınan Pınar Dilşeker, büyük bir hayran ve dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren Dilşeker, iş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ile gizlice nişanlandı, çift soluğu tatilde aldı. Bakın nasıl yakalandılar...
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 50 yaşındaki şarkıcı Pınar Dilşeker, iş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ie gizlice nişanlandı. Soluğu tatilde alan taze nişanlılar, birbirlerini öpücüğe bakın nasıl boğdular...
Dilşeker, önceki gün Zonguldakspor'un eski başkanı iş insanı İsmail Recai Şanlı ile Bodrum Yalıkavak'ta bir plajda görüntülendi.
Pınar Dilşeker ile eski başkanın nişanlandığı iddia edildi.
Şarkıcı Pınar Dilşeker, iş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı olan nişanlısı İsmail Recai Şanlı ile sezonu Bodrum'da açtı.