Pınar Deniz'in süper minili pozu Instagram'ı salladı! "Yaktın bizi Ceylin"
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.
İlgiyle takip edilen ve Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Vatanım Sensin dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, şimdilerde Yargı dizisinde başrol oyuncusu olarak izleyiciyle buluşuyor.
Kabiliyeti ve duru güzelliğiyle son dönemlerin parlayan yıldızları arasında görülen ünlü oyuncuya sosyal medyada da yoğun bir ilgi mevcut.
Deniz, geçtiğimiz dönemlerde kardeşi Huri Deniz ile benzerliğiyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, bu defa süper minili pozuyla beğeni topladı.