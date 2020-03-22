Pınar Deniz'in ailesi Coronavirüsten karantinaya alındı! Instagram'dan isyan etti
Oyuncu Pınar Deniz'in geçtiğimiz günlerde annesi, teyzesi ve anneannesi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu takipçilerini bilgilendirirken, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla isyan etti.
Vatanım Sensin dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yapan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadan takipçilerine sık sık bilgilendirme yapan güzel oyuncu Instagram'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
"Ailesi karantinaya alındı": Deniz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçilerine seslenerek şöyle yazdı: "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Corona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor, dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar."
"Bencillik çok fena": Hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün "hala bekliyoruz" diyerek kendisini merak edenleri bilgilendirdi. Deniz açıklamasında şunları söyledi: "Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil olur da başka insanlara taşırım diye. Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyor; bencillik çok fena...!"
Pınar Deniz Kimdir?
Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’ da dünyaya gelmiştir.