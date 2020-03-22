Pınar Deniz'in ailesi Coronavirüsten karantinaya alındı! Instagram'dan isyan etti

"Bencillik çok fena": Hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz gün "hala bekliyoruz" diyerek kendisini merak edenleri bilgilendirdi. Deniz açıklamasında şunları söyledi: "Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil olur da başka insanlara taşırım diye. Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyor; bencillik çok fena...!"