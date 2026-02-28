Pınar Deniz'den güzel haber! Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde başrolde...
Pınar Deniz, Türk sinemasının usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde başrolü üstlenecek. Geçtiğimiz yıl doğum yapan ve bir süre ara veren oyuncu, İstanbul ve Ege'de çekilecek bu yeni projeyle setlere geri dönüyor.
Rol aldığı Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın final yapmasının ardından oyunculuğa ara veren Pınar Deniz, Türk sinemasının uluslararası yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde başrolü üstlenecek.
Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak.
Pınar Deniz’in projede üstleneceği karakter ve hikâyenin detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.
PINAR DENİZ KİMDİR?
Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuştur ve şu anda 31 yaşındadır. Oyuncu, 1,67 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığındadır. Burcu Akrep'tir.