Pınar Deniz'den eşine çok özel kutlama: "Seni çok seviyorum"
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım’ın 39. yaş gününü unutulmaz kılmak için romantik bir kutlama düzenledi. Deniz, eşine özel olarak anlam dolu bir pasta hazırlayarak, hayatını paylaştığı anıların yer aldığı aile fotoğraflarıyla süsledi.
Pınar Deniz ve oyuncu eşi Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde Roma'da sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Çift, 1 Nisan 2025 tarihinde ise bebeklerini kucaklarına alarak mutlu bir aile hayatı yaşamaya başlamıştı.
Kanal D ekranlarında büyük beğeni toplayan Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bu kez eşine duyduğu sevgiyi sosyal medyada paylaştı.
Pastanın sol tarafına Kaan Yıldırım'ın bebeklik fotoğrafını, sağ tarafına ise oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını yerleştiren Pınar Deniz, pastaya “Seni çok seviyoruz” yazdırdı.