Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bombası patladı! Pınar Deniz'in çıplak müstehcen karesi bitirmiş

35 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 28 yaşındaki sevgilisi Pınar Deniz'in büyük aşkı bitti. TV8 kanalındaki 2. Sayfa programında yılın aşkının bitişine dair bomba detaylar aktarıldı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bittiğini ilk kez duyuran 2. Sayfa programı ayrılığın sebebinin de müstehcen paylaşım olduğunu açıkladı.