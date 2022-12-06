Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bombası patladı! Pınar Deniz'in çıplak müstehcen karesi bitirmiş
Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ilişkisi bitti. 2. Sayfa programının iddiasına göre Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkını bitiren müstehcen paylaşım oldu. Kaan Yıldırım'ın bu müstehcen paylaşımı kaldıramadığı söylendi. İşte Kaan Yıldırım Pınar Deniz ilişkisini bitiren o müstehcen paylaşım.
35 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 28 yaşındaki sevgilisi Pınar Deniz'in büyük aşkı bitti. TV8 kanalındaki 2. Sayfa programında yılın aşkının bitişine dair bomba detaylar aktarıldı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bittiğini ilk kez duyuran 2. Sayfa programı ayrılığın sebebinin de müstehcen paylaşım olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava'da düzenlenen konsere el ele gelerek aşklarını ilan etmişlerdi. "Yargı" dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteri ile ünlenen Pınar Deniz, gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.
28 yaşındaki Pınar Deniz ile 35 yaşındaki oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın magazin dünyasını şenlendiren aşkları 1 yılın sonunda bitti. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrılmasının sebebi ise bomba bir paylaşım.
Kaan çok maço diyormuş
2. Sayfa programının açıkladığına göre Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkını bitiren ünlü aktörün kıskançlığı olmuş. Pınar Deniz, sevgilisi Kaan'ı çok maço buluyormuş. Bardağı taşıran olay ise müstehcen paylaşım olmuş.