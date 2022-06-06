Pınar Deniz ve Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı "Aşkın Kıyameti" filmi 20 Haziran'da izleyicisi ile buluşacak!
Başrollerini Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı "Aşkın Kıyameti" filmi 20 Haziran'da özel bir platformda yayınlanarak izleyicisi ile buluşacak! Filmin yayın tarihi belli olurken, konusu ise merak konusu oldu! İşte tüm detayları ile Aşkın Kıyameti filmi..
20 Haziran'da özel bir platformda yayınlanarak izleyicisi ile buluşacak olan " Aşkın Kıyameti" filminin başrollerini Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor! Filmin yayın tarihi belli olurken, konusu ise merak konusu oldu! İşte tüm detayları ile Aşkın Kıyameti filmi..
Aşkın Kıyameti filminin konusu..
Özel bir platformda yayınlanacak olan özete göre filmin konusu şöyle; Fırat'ın reklam ajansı batmıştır ve borç içindedir. Genç adamın katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı kıza aşık olması hayatını değiştirecektir.
"Kendini bulma yolculuğuna çıkacaklar.."
İkili birlikte kendini bulma yolculuğuna çıkacak ve bu yolculukta onları beklemedikleri şeyler karşılayacaktır.
Filmin senaristi Yılmaz Erdoğan, yönetmeni Hilal Saral..
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Aşkın Kıyameti filminin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor!