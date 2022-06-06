Pınar Deniz ve Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı "Aşkın Kıyameti" filmi 20 Haziran'da izleyicisi ile buluşacak!

20 Haziran'da özel bir platformda yayınlanarak izleyicisi ile buluşacak olan " Aşkın Kıyameti" filminin başrollerini Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor! Filmin yayın tarihi belli olurken, konusu ise merak konusu oldu! İşte tüm detayları ile Aşkın Kıyameti filmi..